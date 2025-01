Il sogno di Macheda: "Voglio chiudere la carriera alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Impossibile non ricordarsi di Federico Macheda, l'allora sedicenne che lasciò la Lazio per trasferirsi nel Manchester United di Ferguson e Cristiano Ronaldo. Esordì in Premier League a soli 17 anni contro l'Aston Villa e segnò anche il gol decisivo. Sembrava potesse essere l'inizio di una carriera stellare nelle big d'Europa, poi, come spesso accade, qualche imprevisto ha cambiato i piani. Adesso Macheda gioca in Grecia, dove ha trovato la pace (ha segnato 40 gol in 4 anni al Panathinaikos) e una seconda casa, con tutta la famiglia che si è trasferita ad Atene.

In un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha rivelato qualche dettaglio del suo trasferimento dalla Lazio al Manchester: la società biancoceleste lo aveva messo fuori rosa per problemi legati al rinnovo, con David Williams, il talent scout dello United per l'Italia, si piazzò al campo di allenamento per osservarlo per giorni, prima di contattare il padre. Un mese prima della partenza, a cose ormai fatte, Sabatini si arrabbiò molto e scelse di fare all in con un'altra offerta, ma nulla riuscì a trattenere Macheda dal realizzare il suo sogno inglese.

Ora le cose sono ovviamente cambiate, ma il sogno di Macheda per la fine della carriera rimane sempre lo stesso: "Voglio chiudere la carriera alla Lazio, la mia squadra del cuore. Sarebbe la chiusura di un cerchio".