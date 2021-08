Incendi Italia, il Lazio brucia da cinque giorni: caccia ai piromani

Il Lazio è l'ultima vittima di una lunga serie di incendi che stanno devastando le province di Roma, Frosinone e Latina. Dopo il caso di Tivoli dei giorni scorsi, anche in altre zone i piromani sono entrati in azione costringendo la Protezione Civile a evacuare tanti cittadini. Una situazione incredibile con le forze dell'ordine che indagano per scoprire l'identità degli autori di questi incendi per la maggior parte di origine dolosa. Interessata pesantemente anche la Pineta di Ostia.

