Inter, confermato Inzaghi: i dettagli sul rinnovo e l’annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA – Può sorridere ancora Simone Inzaghi con l’Inter. La sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, complessivamente, è stata positiva nonostante il rammarico per lo scudetto. La società è entusiasta del lavoro del tecnico e per questo non ha esitato ad avanzare la proposta di rinnovo, ribadendo così la fiducia che ripone in lui. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si attende solo il rientro in città del presidente Zhang, previsto per la settimana prossima, e poi il piacentino potrà apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club milanese per altri due anni. I legali stanno provvedendo a mettere nero su bianco quanto pattuito dalle parti, con un piccolo ritocco sulle cifre e sulle clausole. Per quanto riguarda l’ingaggio è stato constatato un aumento di 1,5 milioni di euro, così da 4 si è passati a 5,5 milioni. Ma non è tutto perché è prevista anche l’opzione di prolungamento per un ulteriore stagione. L’accordo c’è, manca solo la firma e infine l’annuncio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Luis Alberto pronto a rimanere: ecco la promessa