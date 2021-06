Inter, prosegue il casting per la corsia sinistra: proposto anche van Aanholt

L'Inter continua i propri movimenti sul mercato sia in entrata che in uscita. Mentre Hakimi è davvero vicinissimo al trasferimento al PSG, il club nerazzurro cerca un sostituto del marocchino per la fascia destra e un nuovo innesto sulla sinistra. Con le cessioni di Lazaro, Naiinggolan e Joao Mario, Zhang spera di chiudere un doppio colpo sulle corsie. A destra il favorito è Bellerin dell'Arsenal con Dumfries e Zappacosta come possibili alternative. Sempre più difficile la pista che porta a Lazzari. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a sinistra è stato proposto lo svincolato van Aanholt, ex Crystal Palace. L'olandese era stato accostato qualche giorno fa anche alla Lazio. Il preferito dell'Inter però resta Marcos Alonso, ma il Chelsea adesso chiede 18/20 milioni.