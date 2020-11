Inter, Vidal parla di Scudetto e candida Lukaku: "Può vincere la classifica cannonieri"

È arrivato all'Inter solamente da qualche mese, ma le idee di Arturo Vidal sono tutt'altro che confuse. Il 'Guerriero', riporta la rassegna stampa di Radiosei, non si è nascosto, pronunciando la parola Scudetto e ipotizzando per la squadra di Conte la vittoria di un trofeo importante: "Non ho paura di pronunciare quella parola. In carriera ho vinto molto e sono venuto all'Inter per continuare a farlo. Sono convinto riusciremo a sollevare un trofeo importante". Il cileno ha speso parole di stima nei confronti di tutti i propri compagni, ma su uno in particolare. Si tratta di Romelu Lukaku: "È un top, può vincere la classifica cannonieri". Vidal "candida" l'ex United ma dimentica Immobile, detentore del titolo. Il primo confronto tra i due l'ha vinto il bomber della Lazio.

