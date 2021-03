Italia, a 100 giorni dall'Europeo Mancini valuta tre outsider: chi sono

100 giorni separano la Nazionale di Roberto Mancini dal debutto agli Europei con la prima gara che si disputerà proprio a Roma l'11 giugno contro la Turchia. Il ct azzurro entro la mezzanotte del 1 giugno dovrà consegnare la lista definitiva dei 23 convocati e se ci sono molte certezze non mancheranno alcune sorprese. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico ha a disposizione tre nomi "nuovi": Toloi, Kean e Zaniolo. Il calciatore dell'Atalanta, che sta disputando un'ottima stagione, è diventato italiano e può essere convocabile, Kean è esploso al Psg e Zaniolo potrebbe aver recuperato definitivamente dall'infortunio. Per quanto riguarda i biancocelesti in difesa Francesco Acerbi è sicuro di un posto da titolare in difesa, così come Ciro Immobile in attacco insieme al suo ex compagno di squadra Belotti.

LEIVA - Da capire anche le condizioni del brasiliano recatosi anche lui in Paideia per un pestone rimediato in allenamento. Sarà da valutare nei prossimi giorni anche se non dovrebbe essere a rischio per la gara contro la Juventus.

