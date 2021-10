Italia - Belgio, si gioca per il ranking. E gli azzurri saranno ancora in ginocchio...

C'è il Belgio, di nuovo tutti in ginocchio. Domenica all'Allianz Stadium si ripeterà la scena avvenuta all'Allianz Arena il 2 luglio scorso: davanti a Lukaku e compagni, inginocchiatisi come consuetudine da quando hanno aderito alla campagna antirazzista Black Lives Matter, anche gli azzurri si unirono in blocco a quel gesto. Un paio di settimane prima, contro il Galles, gli italiani erano rimasti sorpresi dalla decisione attuata da Bale insieme alla sua squadra. Da parte nostra, qualcuno si inginocchio, altri no. Sui social divampò la polemica, ma anche nello spogliatoio azzurro. Chiellini invitò tutti a discuterne insieme per trovare una linea di condotta condivisa. Si arrivò dunque alla decisione di testimoniare solidarietà a quelle nazionali che avessero scelto di inginocchiarsi. Così avvenne contro Belgio e Inghilterra. Così avverrà domani, ancora contro il gruppo guidato da Martinez.

IL PROGRAMMA - Oggi la Nazionale lascerà Firenze alla volta di Torino, dopo domani alle 15 è in programma la "finalina" per il terzo posto della Final Four di Nations League. La partita avrà un peso importante nell'elaborazione del nuovo ranking Fifa di ottobre. Dopo i risultati di settembre e la sconfitta contro la Spagna, una vittoria sarebbe fondamentale anche in questa chiave. Ad aprile, in caso di qualificazione, servirà essere tra le prime sette posizioni per giocarsi la competizione mondiale da testa di serie.