Italia, traguardo targato Lazio: raggiunte le 500 presenze

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita dell'Italia in Macedonia ha lasciato il rammarico dell'occasione sprecata per accorciare sull'Ucraina nella classifica del girone C delle qualificazioni europee. La presenza di Zaccagni e Immobile però ha contribuito a tagliare un traguardo importante per i giocatori della Lazio: come riporta il Corriere della Sera sono ben 500 le presenze dei biancocelesti in azzurro. Il primo fu quasi un secolo fa Fulvio Bernardini, mentre in testa alla graduatoria c'è Nesta con 47, seguito da Immobile a 42 e Candreva a 38. Per quanto riguarda i bomber primo è Piola con 28 gol, alle sue spalle Immobile 16, terzo Casiraghi a 11.