Italia - Ungheria, le pagelle dei quotidiani: bene Politano e Bastoni, fatica Mancini

Una vittoria importante quella di ieri per l'Italia di Roberto Mancini che allo stadio Manuzzi di Cesena ha battuto l'Ungheria per 2-1. Gli azzurri grazie alle reti di Barella prima e Pellegrini poi volano in testa al Gruppo 3 approfittando anche del pareggio tra Germania e Inghilterra. Queste le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 7; Calabria 6, Mancini 6, Bastoni 7, Spinazzola 6.5 (74' Di Marco 6); Pellegrini 7 (65' Locatelli 6), Cristante 7, Barella 7 (83' Tonali sv); Politano 7 (74' Belotti 6), Raspadori 5.5 (83' Zerbin sv), Gnonto 6.5. All.: Mancini 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Mancini 5, Bastoni 6, Spinazzola 7 (74' Di Marco 6); Pellegrini 7 (65' Locatelli 6), Cristante 7, Barella 6.5 (83' Tonali sv); Politano 7 (74' Belotti 6), Raspadori 6.5 (83' Zerbin sv), Gnonto 6. All.: Mancini 6.5.