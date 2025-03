Juve, lotta tra due ex Lazio per il dopo Motta: contro il Genoa sarà decisiva

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sono settimane complicate in quel di Torino. I tifosi juventini vivono un dilemma esistenziale, è meglio sperare nella svolta Champions sotto la guida di Thiago Motta oppure è meglio tentare il cambio di marcia con un altro allenatore? Mancano poche partite, c'è poco tempo per decidere e non sono concessi ulteriori errori.

La situazione è delicata, la sfida contro il Genoa sarà decisiva. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, Thiago Motta in questo momento sente avvicinarsi i passi dei suoi possibili successori. Due sono i nomi in pole, entrambi ex Lazio: Roberto Mancini e Igor Tudor. Il primo, dopo le esperienze da commissario tecnico con Italia e Arabia Saudita, vuole tornare ad allenare squadre di club; mentre il secondo, dopo la delusione a Roma, vuole un progetto che lo rilanci e tornare alla Juventus, casa sua, sarebbe una soluzione più che gradita.

Poi chissà, a volte tra i due litiganti il terzo gode. All'interno della Juventus, sempre secondo lo stesso quotidiano, c'è chi coltiva il sogno Zinedine Zidane. Promesso sposo della Francia è vero, ma solo dopo il mondiale 2026. Resta comunque un nome defilato sullo sfondo, con Mancini e Tudor invece saldi in primo piano. Entrambi andrebbero di corsa a Torino, ma gradirebbero un contratto più lungo, non da traghettatori. La Juventus in tal senso non sarebbe sicura di spingersi a tanto, soprattutto date le panchine che si libereranno a fine stagione e che potrebbero rappresentare un'occasione per la vecchia signora.