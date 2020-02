Juventus, Bernardeschi: “Lotta Scudetto adrenalinica, Lazio e Inter grandissime squadre”

Non è la prima dichiarazione di questo stampo. “Adrenalina”, quella che è mancata alla Juventus negli ultimi anni. Salvo rarissime eccezioni, i bianconeri hanno vinto titoli su titoli senza dover intraprendere alcuna reale lotta Scudetto. Che noia. Ma non quest'anno, grazie al cammino dell'Inter e anche - soprattutto, verrebbe da dire - della Lazio. Vera sorpresa ai vertici della classifica che Bernardeschi incensa alla pari dei nerazzurri: “Sia l'Inter che Lazio sono due grandissime squadre, che hanno dimostrato di poterci dare del filo da torcere” - sono le parole dello juventino riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - “Questo da una parte è bello, perché lascia sempre qualcosa di adrenalinico dentro, ti fa sentire sempre vivo, costretto a non mollare mai. Dall'altra parte sai però di non poter sbagliare nulla”.

LAZIO, LE PAROLE DI IGLI TARE

LAZIO, LOTITO STANZIA 30 MILIONI PER LO SCUDETTO

TORNA ALLA HOMEPAGE