L'estetista dei vip si racconta: "Molti calciatori di Lazio e Roma tra i miei clienti"

RASSEGNA STAMPA - Tiziana Bacchi viene considerata un guru dell'estetica a Roma. Ha due centri nella Capitale che fanno segnare numeri importanti. In una sorta di passaparola, i suoi macchinari "magici" hanno conquistato anche molti vip. La Bacchi ha tanti programmi personalizzabili che permettono il benessere e la cura del corpo. Dimagrimento e tonificazione, poi, sono i suoi punti di forza. L'estetista si è raccontata sulle pagine di Oggi e ha parlato anche dei vip che frequentano i suoi saloni. Molti nomi non ha potuto farli per privacy, ma ha detto: "Ho molti giocatori sia della Roma che della Lazio, delle cantanti importanti. Ilary Blasi, Francesco Totti, Giulia Michelini: lo dico solo perché loro stessi hanno postato le foto con me su Instagram. Pagano tutti però, questo voglio che si sappia. Nessuno mi chiede neppure lo sconto, E non è che io non glielo farei...".