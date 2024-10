La Lazio al fianco dei ragazzi del vivaio: al via il progetto con gli psicologi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è sempre vicina e attenta al prossimo. Che si tratti di offrire un lavoro a chi ne ha bisogno o di aiutare i ragazzi del vivaio ad affrontare le normali difficoltà di un adolescente in carriera, la società biancoceleste e la Fondazione S.S. Lazio si fanno sempre trovare pronte. E' partita, infatti, una collaborazione tra la Lazio, La Sapienza e Università Europea di Roma per stare al fianco dei ragazzi con l'aiuto di psicologi e studenti di psicologia. Questi ultimi, come spiega La Repubblica, saranno impegnati in un tirocinio nelle strutture del settore giovanile del club nel supporto ai calciatori. Gli studenti, seguiti dai tutor, redigeranno anche delle schede sulle competenze didattiche, educative, relazionali e comunicative delle famiglie e degli allenatori.

Come racconta la dottoressa Cristina Mezzaroma, "non si tratta di una valutazione del lavoro svolto dai genitori o dai tecnici, ma l'obiettivo è spiegare alle figure di riferimento per i ragazzi in che modo affrontare e trattare determinate criticità". In questo la Lazio ha già esperienza, avendo attivato tempo fa uno sportello di counseling per problematiche psicologiche: come fa sapere la società, le richieste di accesso da parte dei giovani calciatori sono state circa 300. "Oggi impera l'idea di essere sempre performanti al 100%. Pressioni e aspettativa comportano nei bambini e negli adolescenti l'insorgere di ansie da prestazione e i ragazzi non più abituati psicologicamente ad affrontare i no o la possibilità di fallire. La Lazio offre quindi un supporto, a mio avviso, ormai assolutamente necessario", ha concluso la dottoressa Mezzaroma.