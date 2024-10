La Lazio si gode Zaccagni, leader e goleador senza limiti

Fonte: Chiara Scatena - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Una crescita costante, quella di Zaccagni. Nonostante la prima stagione da capitano, non sente il peso delle responsabilità, anzi, ne viene esaltato. Arrivato in doppia cifra una sola volta sotto la gestione Sarri, l’obiettivo è ripetersi con la fascia al braccio. Sta continuando a migliorare, sia sul campo sia in termini di leadership nello spogliatoio. È già arrivato a quota tre reti, due in Serie A e una in Europa League, tutte all’Olimpico. È diventato imprescindibile per la squadra e i tifosi: nonostante la possibilità di superare il suo record di 10 reti stagionali, ha dimostrato di non essere ossessionato dai numeri ed è per questo che ha lasciato il rigore contro l’Empoli a Castellanos.

La leadership va oltre le statistiche, che comunque raccontano un calciatore partecipe alle azioni della squadra, toccando già quota 5 tra gol e assist in stagione. Oltre alle reti con Nizza, Venezia e Empoli, si contano anche 2 passaggi vincenti per Dia e Castellanos contro il Verona. Ciò ha contribuito direttamente a 5 punti in Serie A, un dato che lo colloca ai vertici della Serie A dietro solo a Thuram e Thauvin (6). Non solo, ha anche creato 8 occasioni da palla ferma.

Spalletti ha deciso di non convocarlo per le partite dell’Italia in Nations League e Baroni se lo coccola a Formello. Il capitano si dedicherà solamente alla sua Lazio e avrà modo di ricaricare le pile in vista dello scontro diretto con la Juventus di sabato 19 ottobre.