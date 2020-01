Lazio a perdifiato, corri veloce anche in campo: il confronto con la Roma

Una gara di velocità, più che di resistenza. Uno sprint sui 100 metri, anche se saranno decisivi solo gli ultimi 16: in area tutto può succedere. Ma intanto la Lazio corre, eccome se corre. Molto più della Roma. Viaggia a velocità supersoniche, in classifica come sul terreno di gioco. Lo riporta la rassegna stampa di Radiosei, citando Netco Sports. Secondo il fornitore ufficiale delle statistiche di Serie A, infatti, ben cinque biancocelesti risultano nella top ten del campionato per velocità di punta raggiunta nello scatto. Calcolando lo sprint in accelerazione gli uomini di Inzaghi raggiungono vette di 35-36 km/h. E al primo posto c'è chi non ti aspetti: Felipe Caicedo, che a Brescia è arrivato fino 36,72 km/h. Pazzesco. Poi Cataldi (2°), Lazzari (6°), Milinkovic (8°) e Correa (9°). Per la Roma figura solo Florenzi (4° assoluto), che precede tra i giallorossi Mancini, Under, Kluivert e Spinazzola. Il derby si giocherà su più fronti, la velocità è uno di questi.

ROMA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, IL DERBY È VITA

TORNA ALLA HOMEPAGE