Lazio, Acerbi primo nei dieci insostituibili della Serie A: ecco la classifica

Non si ferma da 144 partite, è inevitabilmente primo nella classifica degli inesauribili. Francesco Acerbi non lo fermi con nulla, vuole giocare sempre. In Serie A ci sono dieci giocatori di movimento che in 16 partite non solo hanno giocato sempre, ma, soprattutto, non sono mai usciti dal campo. In testa, neanch a dirlo, c'è proprio Super Ace, tra campionato e coppe, non riposa da 144 partite. Dal Sassuolo alla Lazio per lui non è cambiato nulla. Inzaghi evita di toglierlo dal campo, nemmeno il turn over lo scalza, è primo tra gli insostituibili della Serie A.

GLI ALTRI - Ovviamente, la maggior parte centrali difensivi: affidabili e di difficile sostituzione. Seguono Kalidou Koulibaly, Nicolas Nkoulou del Torino, Gian Marco Ferrari altro made in Italy del Sassuolo, Joachim Andersen prossimo pezzo pregiato della Sampdoria sul mercato. La squadra che ha più giocatori mai sostituiti è l’Empoli di Beppe Iachini: Matias Silvestre e Giovanni Di Lorenzo, Ciccio Caputo come unica punta tra i magnifici dieci mai sostituiti, insieme al compagno La Gumina. Chiudono la speciale classifica della Gazzetta Dello Sport, Davide Biraschi del Genoa e Jens Stryger Larsen, terzino di spinta dell'Udinese.