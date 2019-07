Lazio, ad Auronzo si corre forte: test atletici migliori dello scorso anno

Corre la Lazio, e lo fa più forte dello scorso anno. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, rispetto alla scorsa estate, il programma atletico non è cambiato con il prof. Ripert che nei primi giorni di ritiro ha subito ordinato ai suoi le ripetute da mille metri lungo i sentieri e la pista ciclabile di Auronzo di Cadore. A soddisfare lo staff biancoceleste, come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, sono arrivati i primi dati: risposte ottime e squadra più in forma in confronto al passato. A Formello, la scorsa settimana, si sono presentati tutti al meglio dopo aver rispettato le indicazioni dei collaboratori di Inzaghi sul lavoro da svolgere in vacanza. Un piano che ha consentito di arrivare in Veneto con i muscoli già rodati e pronti a sopportare i carichi della preparazione estiva. Da considerare anche un aspetto mentale. Nel luglio 2018 la Lazio iniziò il ritiro con il il fantasma della Champions sfumata all’ultima giornata, quest’anno il trionfo in Coppa Italia ha restituito entusiasmo e serenità. Anche nel test contro l’Auronzo, differenza tecnica a parte, la squadra è apparsa brillante e in cinque hanno tenuto il campo per l’intera amichevole: Vavro, Luis Alberto, Parolo, Patric e Acerbi. Un ottimo punto d’inizio per pianificare una stagione di successi.

LAZIO, IERI L'ARRIVO DI JONY IN RITIRO

LAZIO, AD AURONZO PRIMI SCATTI ANCHE PER RADU

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE