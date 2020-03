Lazio ai box, riposo per gli acciaccati e amichevole nel weekend

Il probabile slittamento del prossimo turno di Serie A, con la Lazio che avrebbe dovuto essere impegnata contro l'Atalanta (non è ancora ufficiale il rinvio), impone ai biancocelesti un cambio significativo sulla tabella di marcia. Tutti avrebbero voluto giocare, ma la sosta potrebbe giovare comunque al club capitolino. Sarà infatti l'occasione per riprendere fiato, ma soprattutto per recuperare al meglio tutti gli infortunati o quasi (Lulic ne avrà ancora per almeno un mese). Inzaghi ha annullato la doppia seduta di ieri, non è necessario in questo momento forzare i ritmi. Acerbi, Marusic e Luis Alberto sarebbero dovuti rientrare fra oggi e domani, invece rimarranno ai box per recuperare al meglio e smaltire dai rispettivi problemi fisici. Non prenderanno parte all'amichevole che si sta organizzando per il weekend (probabilmente sabato, con domenica e lunedì di riposo), rientreranno direttamente la prossima settimana. Il calendario lo impone, in questo momento sarebbe sbagliato non prendere le giuste precauzioni.

