Lazio, all'Olimpico la possibilità di consacrare la difesa: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Uno dei punti su cui Sarri ha lavorato di più è la difesa. Lo scorso anno la Lazio ha subito 58 gol (10 squadre hanno fatto meglio di lei) e il tecnico toscano si è impuntato per far sì che quest'anno non avvenisse lo stesso. Cambio di interpreti e mentalità. Dopo 7 gare le reti al passivo sono 5 (media drasticamente migliorata). Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, oggi la difesa della Lazio ha l'opportunità di consacrarsi eguagliando un record che dura dal 2015. Se con lo Spezia i biancocelesti dovessero vincere senza subire gol, sarebbe la terza vittoria di fila con la porta inviolata (Verona e Cremonese le prime due). L'ultimo a riuscirci Pioli. Sarri può spodestarlo. Tutto dipende dai suoi ragazzi