Lazio, allenamenti in casa almeno fino al 3 aprile: si aspetta un nuovo aggiornamento

La Lazio continua a non ritrovarsi a Formello, lo stato di emergenza dettato dal coronavirus impedisce il regolare svolgimento degli allenamenti ormai dal 7 marzo. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i giocatori biancocelesti si allenano in casa, seguiti a distanza da mister Inzaghi e attenendosi alle disposizioni lasciate loro dal preparatore atletico Ripert, e continueranno a farlo almeno fino al 3 aprile. Appare però ormai evidente come una ripresa a quest'ultima data sia da escludere, è atteso un nuovo rinvio nella riunione di Lega di venerdì prossimo. La Lazio aveva preparato un protocollo di lavoro differenziato per poter quantomeno mantenere la forma: i sei campi di calcio di Formello potrebbero permettere a tre o quattro giocatori per campo di correre distanziati, in modo da poter attuare un programma di allenamento più intenso di quello che è possibile fare dentro casa. È stato necessario un dietrofront nonostante l'ok dei medici sociali, ma è chiaro che la situazione andrà affrontata a breve: gli atleti professionisti devono poter continuare ad allenarsi.