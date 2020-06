Lazio, Atalanta alle spalle: Inzaghi e Lotito caricano la squadra

Non c’è tempo per piangersi addosso ne tantomeno per continuare a rimuginare su come sia andata la gara di Bergamo. Questa sera si torna già in campo e il mantra è vietato sbagliare. Certo la sconfitta contro l’Atalanta ha fatto male alla squadra in primis che è tornata a Roma con molte certezze in meno rispetto a quando era partita. Per questo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il mister e il suo staff più che sul corpo hanno lavorato sull’anima. Il tecnico ha risollevato il morale e ha sottolineato l’importanza della fase difensiva contro la Fiorentina. Non solo, anche il patron Lotito nella giornata di ieri è tornato a Formello per caricare la squadra. Il cammino è ancora lungo.

