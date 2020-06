FORMELLO - Lazio, Inzaghi fa la conta: forfait Correa, Radu va in panchina

Rifinitura pomeridiana per la Lazio di Simone Inzaghi, dopo la seduta di scarico andata in scena dopo il rientro da Bergamo ieri mattina. Non c’è tempo per fermarsi, il calendario non farà sconti di qui fino alla fine del campionato. La notizia positiva del giorno riguarda Adam Marusic. L’esterno montenegrino è tornato in gruppo e viaggia quindi verso la convocazione. Difficile però che venga rischiato dal primo minuto. Per questo gli esterni rimarranno invariati rispetto alla gara con l’Atalanta, con Lazzari a destra e Jony ancora sulla sinistra. Radu conferma il recupero, l’affaticamento è già alle spalle. Anche lui però non sarà rischiato, con Bastos pronto a prendere il suo posto e a completare il terzetto insieme ad Acerbi e Patric.



CATALDI - Per Inzaghi poi però, arrivano solo una sfilza di notizie negative. Per Cataldi la distorsione alla caviglia sembra meno grave del previsto, ma il calciatore non è sceso in campo con i compagni e quindi la sua assenza è scontata per la sfida con la Fiorentina. Proverà a recuperare per Torino, o più presumibilmente per la gara contro il Milan. La sua assenza si aggiunge a quella di Leiva, ancora alle prese con i fastidi al ginocchio operato durante il lockdown. Sarà quindi Parolo a posizionarsi in cabina di regia, con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati.



CORREA - L’altra brutta novità riguarda Correa, sul campo insieme ai compagni per il riscaldamento, poi negli spogliatoi poco dopo. L’argentino, era uscito anzitempo dal Gewiss Stadium, non ha recuperato completamente e il rischio forfait è altissimo, quasi scontato. Davanti quindi spazio alla coppia formata da Caicedo e Immobile. Non faranno parte della gara nemmeno Luiz Felipe, Adekanye, Raul Moro e il lungodegente Lulic.



PROBABILE FORMAZIONE



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Alia, Silva, Armini, Vavro, Radu, Marusic, Falbo, Lukaku, D. Anderson, A.Anderson. All.: Inzaghi.