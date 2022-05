Lazio, attacco super ma difesa horror: per Sarri record negativo di gol subiti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio va via con 3 punti dal campo dello Spezia, ma continua a palesare enormi problemi difensivi. Altri 3 gol subiti conditi dagli ormai soliti errori individuali. A rendere il tutto ancor più roboante è il fatto che i liguri in questo campionato non erano mai andati oltre le 2 marcature in una singola partita. Dunque, a tre giornate dalla fine, i biancocelesti hanno incassato addirittura 53 reti. Davvero tanti per una squadra che nutre ambizioni di vertice.

IL DATO - A prescindere dalle contromisure che saranno prese per migliorare questa situazione, questo dato è piuttosto significativo per mister Sarri. Nessuna delle squadre che ha allenato nei massimi campionati nazionali ha subito così tanti gol. Con l’Empoli in Serie B si era fermato a 51 nella stagione 2012/2013 e nel 2013/2014 era sceso a 35. Al suo primo anno di Serie A con i toscani si era fermato a 52, mentre nei tre anni a Napoli lo score è di 32 nel 2015/2016, 39 nel 2016/2017 e 29 nel 2017/2018. Anche al Chelsea la fase difensiva non è stata così catastrofica, con 39 marcature subite. Leggermente peggio è andata nella sua annata alla Juventus con 43 reti incassate. A tal proposito si è lasciato andare a qualche battuta nel post gara del Picco (clicca qui per l’intervista integrale), dove però ha ribadito anche la potenza offensiva della sua Lazio. Con i 4 sigilli messi a segno contro la compagine di Thiago Motta, “l’aquila” è arrivata a 70 gol realizzati in questo torneo confermandosi il secondo miglior attacco del torneo alle spalle dell’Inter a quota 72 (con una partita in meno). Un andamento che lascia l’amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere se solo la squadra fosse riuscita ad avere un maggiore equilibrio tra i reparti.