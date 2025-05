Lazio | Baroni, arrivederci all’Olimpico dalla tribuna: salta la chiusura di stagione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Marco Baroni salterà l’ultima gara della stagione contro il Lecce: il tecnico è stato squalificato dopo l’espulsione rimediata a San Siro, al suo posto ci sarà il vice Fabrizio Del Rosso.

Chi invece sogna il gran finale è Pedro, reduce dalla doppietta all’Inter che lo ha portato a quota 10 gol in campionato: è il suo record personale in Serie A, superata la stagione 2021-2022 (9 reti). Lo spagnolo non aveva mai raggiunto la doppia cifra nemmeno in Premier League, riuscendoci invece tre volte in Liga.

Con Isaksen in calo e dopo i problemi fisici che lo avevano escluso dall’undici di Milano, Pedro è ora favorito per partire dal 1’ nella sfida decisiva per l’Europa. Nove delle sue reti sono arrivate da subentrato, ma stavolta potrebbe chiudere da protagonista assoluto.

