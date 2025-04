Lazio, Baroni attende gli esami di Tavares: il piano per Bodo e Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro stop di Nuno Tavares non ci voleva. Contro l'Atalanta, Baroni ha dovuto cambiare i piani in corsa e nelle interviste post partita ha rivelato di "sperare" che si tratti solo di affaticamento. Come riporta anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le condizioni del terzino saranno valutate oggi attraverso nuovi esami strumentali, anche se è veramente poco probabile che possa far parte delle rotazioni per l'andata dei quarti di Europa League di giovedì contro il Bodo.

Anche sulla base di quello che diranno gli accertamenti, Baroni penserà al da farsi per le prossime sfide: contro il Bodo dovrebbe tornare Provedel in porta, mentre sulle corsie esterne dovrebbero tornare Hysaj e Marusic, affiancando così Romagnoli e Gila. Il quotidiano sottolinea l'assenza di Rovella: dovrà infatti scontare la seconda delle due giornate di squalifica: spazio quindi a Guendouzi e Vecino. In attacco "super" Isaksen ha di diritto un posto da titolare, insieme a Pedro e Zaccagni. Ballottaggio tra Dia e Noslin, con il primo leggermente in vantaggio.

Per quanto riguarda Castellanos, contro l'Atalanta ha visto la gara dalla panchina: dovrebbe partire per la Norvegia, ma l'intenzione del tecnico è quella di farlo entrare forse negli ultimi minuti. L'argentino avrà una maglia da titolarissimo al derby.