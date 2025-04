Lazio, Baroni non può fare a meno di Zaccagni: sarà lui l'uomo derby?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È arrivato il giorno della resa dei conti: Lazio e Roma sono pronte ad affrontarsi in un match mai banale, che in questo caso sarà fondamentale anche per la lotta Champions.

L'uomo al quale Baroni si affiderà per trascinare la sua Lazio è Mattia Zaccagni, capitano e simbolo di una compagine che tra alti e bassi sta cercando la sua reale identità. L'arciere dovrà stringere i denti: in questo momento di impegni ravvicinati serve il suo contributo non solo in termini di gol e assist.

L'ex calciatore del Verona è pronto dunque a resistere a qualche acciacco fisico per giocarsi questo spareggio cruciale per le sorti del campionato biancoceleste. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Zac è a 6 assist e 8 gol in stagione e l'obiettivo è quello di battere i suoi primati.