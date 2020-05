Lazio, Bennacer: "Caicedo è il doppio di me, ma nei contrasti..."

RASSEGNA STAMPA - Ismael Bennacer è una delle sorprese del Milan. Il calciatore rossonero è tra i più positivi della stagione rossonera. Il centrocampista si è raccontato sulle pagine di SportWeek e ha parlato anche della sua statura. Con i suoi 175 centimetri è uno dei calciatori più piccoli di altezza del campionato e spesso si confronta con giocatori più alti di lui. Questo, però, non lo scoraggia e dice: "L'anno scorso, contro la Lazio, ho duellato con Caicedo, che fisicamente è il doppio di me: lui ha buttato a terra me, io ho buttato a terra lui. Due o tre volte. Ma il mio primo obiettivo è andare a caccia del pallone per recuperarlo".

