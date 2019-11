Lazio, bentornato clean sheet: ecco l'ultimo precedente in Europa League

La Lazio di Simone Inzaghi torna in corsa per un posto nei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra biancoceleste supera il Cluj all'Olimpico e ora deve vincere a Rennes e sperare che il Celtic batta i rumeni per staccare il pass. Il mister piacentino ha concesso una chance a tanti calciatori che avevano giocato poco e per niente in questo avvio di stagione. Tra questi c'è Silvio Proto, all'esordio stagionale. Non poteva esserci una prima migliore per il portiere belga visto che la Lazio ha chiuso una gara con la porta imbattuta. Non era mai accaduto nelle ultime due edizioni dell'Europa League. Come sottolinea Lazio Page, per trovare l'ultimo clean sheet bisogna riavvolgere il nastro fino all'8 marzo del 2018 quando le aquile superarono la Dinamo Kiev per 2-0 in Ucraina. Da allora i biancocelesti avevano subito almeno un gol a partita nei quattordici incontri disputati nella competizione fino a quello di ieri sera.

