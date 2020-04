Lazio, Berisha dalla Germania: "Qui sto bene, c'è chi crede in me"

L'emergenza del Coronavirus ha intaccato anche il percorso di rinascita di Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro, dopo il deludente periodo alla Lazio, si stava ritrovando in Germania, al Fortuna Dusseldorf, squadra che lo ha preso in prestito dai biancocelesti. "Ho iniziato bene in Bundesliga e non vedo l'ora di ripartire. Non ho avuto problemi di inserimento, conoscevo la lingua e questo mi ha aiutato. Ma soprattutto conoscevo Uwe Rosler, un allenatore che avevo avuto in Norvegia. Queste le dichiarazioni rilasciate in patria a Radiotelevisioni21 da Berisha che poi continua: "Il mister crede in me, siamo arrivati quasi insieme al Fortuna e ho iniziato a giocare subito".

ALLENAMENTI E TEMPO LIBERO: "Siamo tornati ad allenarci in gruppi di due. Ci segue un preparatore, ci ha massacrati perché non eravamo abituati. Cosa faccio in questo periodo? Cucino, pulisco, mi tengo in contatto con i compagni su Instagram. Spero tanto che il Coronavirus non colpisca pesantemente il mio paese, perchè lì il servizio sanitario è un po' indietro".

Lazio, Lotito chiama la squadra

Correa: "Col Milan il gol più importante della mia carriera"

TORNA ALLA HOMEPAGE