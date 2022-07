Lazio, caso Muriqi: Bruges e Maiorca rimangono sullo sfondo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Muriqi non resterà alla Lazio, lo ha confermato ieri mattina in Paideia durante le visite mediche. Il suo trasferimento al Bruges sembrerebbe essere saltato. Dopo il caos legato ai test fisici, smentito dalle visite effettuate ieri, e l'intoppo sulla formula, da capire se Lotito riuscirà a rimettere in piedi l'operazione. Se il club belga decidesse di non tesserarlo la Lazio sarebbe pronta a rivolgersi alla FIFA per fargli pagare una pesante multa visto che i precontratti sono stati già firmati per una cessione a titolo definitivo pari a 11 milioni di euro. Quel che è certo è che Muriqi non si allenerà neanche a Formello e nel frattempo è rispuntata anche l’ipotesi del Maiorca. Il club spagnolo era arrivata a 8 milioni per il riscatto, cifra che però non ah soddisfatto Lotito e vorrebbe evitare minusvalenze. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.