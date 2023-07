Lazio | Castellanos, che velocità: tra balletti e gol si è preso l'affetto dei tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Castellanos è già un beniamino dei tifosi della Lazio. La sua avventura in biancoceleste è iniziata tardi rispetto al resto del gruppo: essendo il primo, e al momento anche unico, rinforzo per Sarri si è presentato ad Auronzo di Cadore lunedì. L'attaccante si è fatto perdonare con la sua allegria contagiosa e la sua tecnica niente male. I tocchi di classe in allenamento e il carattere deciso in campo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, hanno fatto innamorare il pubblico anche durante lo spezzone in amichevole contro l'NK Bravo. L'entusiasmo dell'argentino ha colpito anche i compagni che lo hanno visto cantare e ballare con disinvoltura durante il "rito d'iniziazione". Bel bigliettino da visita per il Taty che scalpita per far vedere altro del suo repertorio.