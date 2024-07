Lazio, Cataldi, Akpa Akpro e Cancellieri: quanti nodi da sciogliere

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo entrate, la Lazio si concentra anche sul capitolo uscite che potrebbero regalare un tesoretto da investire. Se il Girona si spingesse a offrire 20 milioni di euro per Castellanos, gli occhi della dirigenza andrebbero fortemente su un sostituto. Capitolo Isaksen, Baroni l'ha difeso nella conferenza stampa, nonostante il danese era stato dato in bilico e quasi fino a fine ritiro non ha mai impressionato. Come riporta il Messaggero, per la società non è incedibile di fronte a una proposta simile a quella per il Taty. Per lui, il Fenerbahce non si è spinto oltre l'interessamento, il Feyenoord non è mai arrivato a offrire quelle cifre, offrendo Stengs in cambio.

Dopo aver sistemato Marcos Antonio direzione San Paolo e Kamenovic al Yverdon, restano Fares, Andrè Anderson, Akpa Akpro e Cancellieri. Quest'ultimo è finito nel mirino del Parma - per cui sono stati fatti dei sondaggi - oltre che del Cagliari e del Rennes. Discorso diverso per Akpa Akpro, con il d.s. Fabiani che vorrebbe trattenerlo come mediano dinamico, ma già fuori dai 17 over. Cataldi invece, unico dentro la lista, in quanto prodotto del vivaio, rimane ancora in bilico.

Pubblicato il 23/07