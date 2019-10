Lazio - Celtic, sarà invasione scozzese. Ma la Uefa può chiudere l'Olimpico

CELTIC-LAZIO - Mamma li scozzesi! Arrivano, saranno tanti, più di un intero settore Ospiti. Toccherà aprire anche la Curva Maestrelli (la Sud) per far accomodare tutti e 9 mila i tifosi del Celtic che il 7 novembre, in occasione della sfida di Europa League all’Olimpico contro la Lazio (l’andata a Glasgow il 24 ottobre), verranno a Roma. Una vera e propria invasione, come si legge sulla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, che dovrà mettere in guardia per evitare incidenti come successo nel caso di Lazio-Eintracht, quando anche i tedeschi vennero in massa lo scorso 13 dicembre. In realtà, si attende ancora il pronunciamento dell’Uefa sui “saluti fascisti in Curva Nord”, potrebbe essere chiuso lo stadio, ma un numero così importante di tifosi scozzesi che già ha acquistato il biglietto potrebbe scongiurare lo sbarramento delle porte dell’Olimpico. Il verdetto è atteso a giorni, sicuramente si conoscerà prima del 17 ottobre. Lazio e sostenitori del Celtic lo attendono con ansia.

