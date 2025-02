Lazio | Collina torna su Perugia - Juve: "Le condizioni non erano..."

WEBTV LAZIO, INFORTUNIO HYSAJ: TERMINATE LE VISITE MEDICHE A VILLA MAFALDA - VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... AGGIORNAMENTO ORE 19:16 - Hysaj ha lasciato in questo momento Villa Mafalda, dopo aver effettuato le visite mediche a seguito dell'infortunio rimediato al retto femorale della coscia sinistra. Il terzino è uscito zoppicando dalla struttura. Non resta che... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA SVEZIA: "OCCHI SU UN DIFENSORE DEL LUDOGORETS" CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, ma il club biancoceleste continua a monitorare profili in vista della sessione estiva. Il progetto di rinnovamento non è ancora concluso, Fabiani è stato chiaro. L'ultimo... CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, ma il club biancoceleste continua a monitorare profili in vista della sessione estiva. Il progetto di rinnovamento non è ancora concluso, Fabiani è stato chiaro. L'ultimo...