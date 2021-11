Lazio, con Sarri è l'ora della rinascita: il dato sorride

RASSEGNA STAMPA - I dettami non sono ancora automatismi, ma il processo di trasformazione è dalla parte della Lazio. Dopo il ko a Bologna e poi a Verona la squadra di Sarri doveva solo invertire la rotta, cosa che ha messo in campo in maniera sorprendente. Inoltre facendo un confronto tra la dodicesima giornata della stagione scorsa a quella attuale, ci sono stati dei veri miglioramenti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la squadra di Sarri ad oggi ha collezionato 21 punti contro i 18 dell'ex Lazio di Inzaghi. Anche il dato relativo alle reti messe a segno sorride: 25 gol, ben 7 in più rispetto alla scorsa stagione. Per quelle incassate invece i biancocelesti ne hanno subite 19 nel torneo in corso, 20 in quello precedente. Si è passati da una differenza reti di -2 a una attuale di +6. Segnali incoraggianti dopo i vari blackout, adesso è il tempo della rinascita con la Lazio, che dovrà lavorare sulla continuità e la mentalità per assicurarsi che si stia andando verso la direzione giusta.