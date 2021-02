Lazio, da Salas e Mancini a Immobile e Luis Alberto: una curiosità li lega

Ciro Immobile è l'attaccante di spicco della Lazio, ma non è il solo a tirare avanti il reparto offensivo biancoceleste. Caicedo più volte è risultato decisivo e Luis Alberto ha incantato gli avversari con le sue magie. Arrivati alla 20esima giornata di campionato, come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, loro tre hanno segnato almeno 6 gol avvicinandosi ai Fantastici 4 della stagione 1998/99: Salas, Mancini, Mihajlovic e Vieri. In quel caso erano quattro a sfondare il muro del sei dopo 20 partite in Serie A. Oggi però i tre di Inzaghi segnano tanto, ma servono anche tanti palloni decisivi, facendo dell'unione la vera forza, proprio come i Moschettieri.

