Lazio, dalla prodezza al rigore sbagliato: le montagne russe di Castellanos

RASSEGNA STAMPA - La Lazio incassa una dolorosa eliminazione nei quarti di finale di Europa League, perdendo la lotteria dei rigori contro il Bdo/Glimt. A sbagliare il rigore decisivo è stato il centravanti biancoceleste Valentin Castellanos, che però era stato autore di una prova eccezionale.

Nel primo tempo, la sua prodezza di tacco, aveva acceso le speranze del popolo laziale, spalancando alle porte a una rimonta bella da morire. Rimanendo in campo per tutta la durata dell'incontro, il Taty è arrivato stremato ai tempi supplementari e questo potrebbe aver pesato e non poso sul suo errore dal dischetto. Resta un gol da cineteca da vedere e rivedere, che purtroppo però non è servito alla Lazio per accedere in semifinale.

