Lazio, difesa da rifare: ecco gli unici certi della conferma

Patric, Radu e Kamenovic. Sono questi i 3 nomi che rappresentano le uniche certezze della linea arretrata biancoceleste. Lazzari e Marusic saranno i titolari sulle fasce, il resto è tutto da costruire e per questo si attendono movimenti sul mercato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a Formello ci sono lavori in corso per ridisegnare il reparto: Acerbi è probabilmente destinato alla cessione, mentre Hysaj rischia di partire dopo aver deluso Sarri. Intanto, “i 3 moschettieri” della difesa sanno di essere dei punti fermi: Patric ha disputato una buona stagione, ha rinnovato e rifiutato diverse proposte ed è l’unico sul centrodestra. Radu e Kamenovic invece sarebbero pronti ad essere schierati dalla parte opposta, col romeno che ha rinnovato di un altro anno, mentre il serbo classe 2000 ha comunque fatto una buona impressione nei 45 minuti giocati contro il Verona.