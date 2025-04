Lazio, due trasferte consecutive senza subire gol: la statistica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra i migliori in campo a Genova, ma anche in generale in queste ultime gare della Lazio, c'è senza dubbio Christos Mandas. Autore di grandi prestazioni come custode dei pali biancocelesti, sta vivendo una crescita evidente e sta convincendo sempre di più Baroni a guadagnarsi la maglia da titolare.

Ieri non è stata una gara facile per il greco: non tanto per le parate, quando per il clima intorno a lui, poiché in un certo punto della gara, nel primo tempo, è stato colpito dal lancio di un fumogeno arrivato dagli spalti. Nonostante lo spavento però, ha saputo tenere inviolata la porta della Lazio: come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i capitolini hanno vinto senza subire gol due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dalle ultime due gare esterne della stagione 2022/23.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.