Lazio e Roma, turno casalingo per entrambe: ecco il motivo

Lazio e Roma giocheranno questo turno di campionato all'Olimpico. Entrambe in casa alla stessa giornata: oggi alle 18 i biancocelesti contro il Napoli, domani alle 20.45 i giallorossi contro la Juventus. Il motivo? Gli Europei di calcio. Sì, perché in vista di Euro 2020 lo stadio Olimpico dovrà rifarsi il look e quindi tornerà utile chiudere la stagione una giornata prima: sia Lazio che Roma giocheranno l'ultima in trasferta.

LAZIO E ROMA ALL'OLIMPICO: Una coincidenza che - come riporta la consueta rassegna di Radiosei - non si verificava da 31 anni. Il 18 febbraio del 1989 la Roma perse 3-1 col Pescara e la Lazio pareggiò il giorno dopo col Cesena. Entrambe in casa, e anche in quel caso l'Olimpico era proiettato verso una grande manifestazione sportiva: il Mondiale del 1990. Difatti le due romane traslocarono al Flaminio per la stagione 1989/90.

