Lazio-Empoli, Sarri all'attacco: Immobile e Pedro puntano quota 100

RASSEGNA STAMPA - La macchina da gol della Lazio non si è fermata, ha solo rallentato. Ciro Immobile è stato costretto a saltare gli ultimi due impegni del 2021 della Lazio, contro Genoa e Venezia, causa Covid. Per la prima sfida del nuovo anno, però, il bomber biancoceleste non poteva che rispondere presente. Sarà il numero 17 a guidare di nuovo l'attacco di Sarri. Il capitano ha tanta voglia di tornare al gol che gli manca dal 5 dicembre contro la Samp. L'attaccante nato a Torre Annunziata, recordman di reti nella storia del club capitolino, punta altri traguardi importanti. In caso di doppietta contro i toscani, Immobile raggiungerebbe quota 100 gol all'Olimpico con la maglia biancoceleste, attualmente è fermo a 98. Quale momento migliore di festeggiare davanti ai propri tifosi?

PEDRO - Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante anche per Pedro. All'esterno scuola Barcellona manca una sola rete per arrivare a 100 nei campionati al top in Europa. Lo spagnolo, bomber a sorpresa della squadra di Sarri, ha voglia di continuare a stupire e far ricredere gli scettici.