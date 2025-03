Lazio, Fabiani sulla gestione di Tavares: "Tutte chiacchiere da bar, non ha mai..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il ds Angelo Fabiani è tornato a parlare e lo ha fatto in esclusiva al Messaggero, con un'intervista attraverso cui ha toccato diversi punti cruciali che hanno a che vedere con questo momento della stagione. Un nodo da sciogliere è senza dubbio quello di Nuno Tavares: dato per titolare contro il Bologna, si è fermato nel riscaldamento e al suo posto è entrato Marusic, ma nonostante l'infortunio era comunque partito per il Portogallo, seppur poi ieri sera rientrato a Roma.

Questo atteggiamento aveva fatto un po' storcere il naso a qualche tifoso, che non capiva come mai "si fosse tirato indietro" dalla sfida contro il Bologna per poi partire comunque in Nazionale. In merito ha fatto chiarezza appunto il ds, che ha rivelato che non si è mai tirato fuori dalla partita: Nuno aveva un problema e il resto sono "chiacchiere da bar", così come il fatto che non ha voluto fare la risonanza magnetica a Roma.

