Lazio, fascia da capitano a Immobile: in ritiro verranno scelti i vice

Due addii importanti quelli che si sono consumati nella giornata di ieri in casa Lazio. Lulic e Parolo hanno salutato i biancocelesti, per loro l'avventura nella Capitale è giunta al termine e a cambiare adesso saranno anche i capitani. Quando era in campo la fascia era del bosniaco, dietro di lui come vice proprio Parolo e il terzo della lista è Ciro Immobile. Da terzo a primo quindi, il numero 17 da ora è il detentore della fascia a tutti gli effetti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nel ritiro di Auronzo di Cadore si dovrà ricomporre la lista: scegliere un vice e un terzo. Stefan Radu è capitano ad honorem, non ha mai voluto indossare la fascia un po' per il suo carattere fumantino e un po' perché preferisce fare la differenza dietro le quinte. Si riparte da King Ciro, il conto alla rovescia in vista del ritiro è iniziato.

Calciomercato Lazio, ecco il terzino per Sarri: è il giorno di Hysaj

Lazio, il saluto di Lulic: "Non ho avuto la possibilità di continuare a lottare con voi" - FOTO

TORNA ALLA HOME