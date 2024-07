Lazio, fascia e dieci sulle spalle: Zaccagni è il nuovo leader

RASSEGNA STAMPA - Erditare la numero 10 da Luis Alberto e la fascia da Ciro Immobile non sarà per niente semplice, ma Mattia Zaccagni non teme la pressione ed è pronto a prendersi le sue responsabilità. Scelta forte di Baroni che lo fa capitano della sua nuova Lazio. "Tutti vorrebbero avere in squadra uno come Mattia", ha detto il mister in tempi non sospetti.

E' Zac il nuovo leader indiscusso, è lui il centro della Lazio. Ha accettato la fascia con onore e si è detto pronto a rappresentare questi colori in campo e fuori: "Essere capitano è un privilegio, ma significa anche grande responsabilità. Mi impegnerò e darò tutto me stesso a tifosi, squadra e società per onorare questa fascia al massimo, dopotutto la eredito da un grande capitano", risuonano le sue parole su Instagram di qualche giorno fa.

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio ha bisogno di un nuovo simbolo. Adesso tocca a Mattia meritarsi ancora di più questa fascia e questo incarico. Ha un ruolo importante nel suo club e vuole prendersi anche la Nazionale. Zaccagni è pronto a diventare un emblema della lazialità.