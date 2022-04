Lazio, Felipe Anderson stakanovista: nel mirino Winter e Marchegiani

Il brasiliano è l’unico ad aver giocato tutte le partite stagionali tra campionato e coppe. Potrebbe eguagliare il record dei due stabilito nel 1993/94…

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson è l'unico giocatore della rosa della Lazio ad aver giocato tutte le 41 gare stagionali. Milinkovic ne ha fatte 40, Leiva, Luis Alberto e Pedro 38. Il brasiliano è il più utilizzato da Sarri che si aspetta tanto dal numero sette. Nelle ultime giornate Pipe può ritoccare un record. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, da quando il campionato è tornato a 20 squadre solo Strakosha ha giocato 38 partite su 38 in serie A con la Lazio, nel 2017-18 e nel 2019-20. Per trovare un giocatore di movimento sempre presente bisogna risalire al 2002-03 quando Claudio Lopez ne disputò 34 in una stagione a 18 squadre. Se Felipe Anderson giocasse tutte le 7 partite che mancano sarebbe l'unico biancoceleste a non averne saltata una, fra campionato e coppe, negli ultimi 28 anni: Marchegiani e Winter gli ultimi a chiudere l'en-plein nel 1993-94 con 40 partite su 40. Felipe ne ha disputate 35 da titolare e 6 da subentrato realizzando 6 gol e 7 assist.