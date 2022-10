Lazio, Felipe Anderson tra corsa e fantasia: così ha preso il posto di Immobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - 1 gol, 1 assist, tanta corsa e tanto estro. Questo è il bilancio di Felipe Anderson come falso nueve. Sarri ha scelto lui come vice Immobile, spostandolo dall'esterno al centro. I risultati non hanno tardato ad arrivare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il brasiliano ha dato nuovi spunti all'attacco: con lui si gioca sullo sprint e sull'attacco della profondità (dote appresa dal prof. Ciro Immobile), con l'aggiunta di qualche tocco di classe che impreziosiscono le sue giocate. Il feeling con Zaccagni e Pedro è ottimo: i tre si trovano, si scambiano di posizione eliminando i punti di riferimento per gli avversari. Contro la Saleritana andare a segno sarebbe importante: non entra nella lista dei marcatori per due giornate di fila in campionato con la maglia biancoceleste dall'ottobre 2015. In questa nuova posizione può dare sfogo alla sua vena realizzativa.