Lazio, gli auguri ad Inzaghi: i messaggi di papà Giancarlo e Pippo

PAPÀ INZAGHI E PIPPO - Quando è il giorno del compleanno, la famiglia si fa sentire. Con messaggi, chiamate, parole di affetto, che a Simone Inzaghi non sono mai mancate. "Spero possa riprendere e portare avanti questa cavalcata meravigliosa ed incredibile" gli augura papà Giancarlo, come si legge sulla rassegna a cura di Radiosei. "Lo scudetto? Ci pensiamo, la squadra di Simone mette soggezione e la Juve è solo a un punto: la Lazio se la può giocare". Non ha dubbi Inzaghi senior, supportato anche da Pippo: "Simone con la Lazio ha fatto qualcosa di straordinario, spero possa riprendere nello stesso modo". Fino al traguardo, se lo augura tutta la Lazio.

Lazio, la festa di Inzaghi: dove c'è Simone c'è casa

