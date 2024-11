Lazio, goditi Vecino: la seconda giovinezza del "nuovo scattista" di Baroni

Non c'è solo Pedro a trascinare questa Lazio. A vivere una seconda giovinezza, infatti, è anche Matias Vecino. Due Dorian Gray che appaiono ringiovanire con l'età che avanza, un po' come il vino. Se Pedro sembra rivivere i tempi dell’immensità di Barcellona, Vecino a 33 anni si guarda e si vede giovane, regista e palleggiatore. La novità, però, sta nella velocità. Come riporta il Corriere dello Sport, l'uruguaiano ha corso più di tutti contro il Como con oltre 12 chilometri (12.284), piazzando anche il record di velocità media (10,92). A completare la prestazione, quindici passaggi centrati nella trequarti avversaria e 4 possessi strappati agli avversari. Dominante. Il Vecino di Como è stato corridore, stoccatore e creatore di gioco. Da quando è arrivato è sempre stato un jolly utile e funzionale, ma come Pedro è in scadenza nel 2025. Servirebbe clonarli, ma visto che non è possibile, l'alternativa è blindarli con un rinnovo.