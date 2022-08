Lazio, Governi stupito sul mercato: "Sogno o son desto?"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina l'inizio del campionato e c'è fermento in casa Lazio per vedere scendere in campo la nuova creatura di Sarri. Il mercato è stato un tassello fondamentale per la costruzione della nuova squadra, tanti i rinforzi che sono arrivati agli ordini del tecnico toscano creando non poche aspettative sulla stagione che sarà. A esprimersi in merito, con tutto il suo stupore è stato Giancarlo Governi. L'autore televisivo ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la campagna acquisti, queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "Sogno o son desto? Ancora stento a credere che il presidente abbia esaudito tutti i desideri di Sarri".

