Lazio, Guendouzi ossessione Europa: vincere per lasciare il segno

RASSEGNA STAMPA - Il francese accoglie i francesi. Guendouzi trova vecchie conoscenze e ospita il Nizza all'Olimpico. Anche con Baroni, così come successo con Sarri, in pochissimo tempo è diventato il centro del centrocampo della Lazio. Cerca di crescere, rompere gli schemi e di fare qualcosa di grande con l'aquila sul petto, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Il suo futuro, però, rischiava di essere altrove. Tutto a causa di Igor Tudor, che con il centrocampista non è mai andato d'accordo. In caso di permanenza del croato, infatti, l'ex Marsiglia aveva chiesto di andare via proprio per le troppe incomprensioni tra i due. Alla fine però tutto è cambiato e 'Guendo' è tornato leader assoluto.

Non fa mai un passo indietro, confeziona prestazioni di altissimo livello fatte di solidità e grinta. Poi addolcisce il tutto con il gol, come successo contro il Torino. Da anni l'Europa è la sua ossessione, con la maglia biancoceleste vuole superare i suoi limiti. Vincere per lasciare il segno: è questo l'obiettivo. Così da confermare anche la sua presenza in Nazionale francese.